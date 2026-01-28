Blitz alla Duetsche Bank perquisizioni

Stamattina, le forze dell'ordine tedesche hanno fatto irruzione nella sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte e in una filiale di Berlino. Gli agenti dell'Anticrimine federale hanno eseguito controlli e perquisizioni, senza fornire dettagli su cosa cercassero. La notizia ha suscitato attenzione, anche perché si tratta di uno degli istituti finanziari più importanti in Germania. La banca non ha ancora commentato l'operazione.

15.00 Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino.Lo riferisce Spiegel Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano "responsabilità di dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro. Indagini sull'oligarca russo Abramovich, sanzionato dall'inizio della guerra di Mosca in Ucraina.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Deutsche Bank Frankfurt Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Indagini collegate ad Abramovich Questa mattina le forze dell'ordine tedesche hanno fatto irruzione nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Lo Spiegel: «Perquisizioni alla Deutsche Bank di Francoforte e Berlino». Indagini collegate ad Abramovich La polizia ha effettuato perquisizioni questa mattina nelle filiali della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Deutsche Bank Frankfurt Argomenti discussi: Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e BerlinoGli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel ... ansa.it Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Indagini collegate ad AbramovichIl blitz riportato dallo Spiegel online. Sotto indagine ci sarebbero respondabili e dirigenti, per ora ignoti, dell'istituto. L'accusa è di riciclaggio di denaro da parte di aziende legate all'oliga ... ilgiornale.it Gruppo Deutsche Bank: raggiunto l’accordo sulla riorganizzazione 2026-2027 #Uilca #DeutscheBank https://www.uilca.it/gruppo-deutsche-bank-raggiunto-laccordo-sulla-riorganizzazione-2026-2027/ facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.