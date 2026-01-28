Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel nei linfomi 63% pazienti vivo a 3 anni

Aifa ha deciso di estendere il rimborso per il trattamento Car-T liso-cel nei casi di linfoma. Questa mossa potrebbe migliorare le possibilità di guarigione, considerando che circa il 63% dei pazienti è vivo a tre anni dalla terapia. La decisione arriva in un momento in cui le nuove opzioni terapeutiche fanno sperare in un futuro più roseo per chi affronta questa malattia.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Aumentano le possibilità di guarigione per i pazienti colpiti da linfomi. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità della terapia cellulare con Car-T lisocabtagene maraleucel (liso-cel) per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl), linfoma a cellule B ad alto grado (Hgbcl), linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (Pmbcl) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B) che sono refrattari alla chemio-immunoterapia di prima linea o recidivati entro 12 mesi dal suo completamento. Nello studio Transform, che ha coinvolto 184 pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B, la sopravvivenza mediana libera da eventi, a un follow-up mediano di 33,9 mesi, ha raggiunto 29,5 mesi con liso-cel rispetto a 2,4 mesi con lo standard di cura, costituito da chemioterapia seguita dal trapianto autologo.

