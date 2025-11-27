Bigagli Bms | Dopo luspatercept in arrivo nuove molecole in ematologia
Il direttore medico, 'ridisegnamo paradigma di cura con eccellenza scientifica Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "L'impegno in ematologia di Bristol Myers Squibb è lungo vent’anni, durante i quali abbiamo costruito una leadership basata su 3 pilastri: l'eccellenza scientifica, la collaborazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bigagli (Bms): "Dopo luspatercept in arrivo nuove molecole in ematologia" - "L'impegno in ematologia di Bristol Myers Squibb è lungo vent’anni, durante i quali abbiamo costruito una leadership basata su 3 pilastri: l'eccellenza scientifica, la collaborazione con la comunità c ... msn.com scrive
Bristol Myers Squibb nomina Alessandro Bigagli Senior Medical Director Italy - Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Alessandro Bigagli a Senior Medical Director Italy, ruolo in cui guiderà la strategia medico- Riporta repubblica.it
BMS: approvato dalla CE luspatercept per la beta-talassemia - La Commissione Europea ha approvato luspatercept di Bristol Myers Squibb, un’opzione terapeutica first- Lo riporta milanofinanza.it