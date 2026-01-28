Bigagli Bms Italia | Car-T liso-cel arma efficace contro linfomi

La Bms Italia annuncia che Car-T liso-cel si dimostra un’arma efficace contro i linfomi. Nei pazienti che non rispondono alla chemio-immunoterapia di prima linea, le opzioni erano poche e spesso non portavano ai risultati sperati. Ora, con questa nuova terapia, si apre una strada più promettente.

“In passato al fallimento del trattamento chemio-immunoterapico di prima linea, i pazienti” con linfoma “non avevano molte risorse terapeutiche e quelle disponibili non sempre garantivano risultati soddisfacenti. Con la rimborsabilità in seconda linea di Liso-cel avranno sicuramente una freccia in più al loro arco che potrà garantire anche una risposta efficace e duratura in una fase precoce del trattamento, quando le risorse fisiche e le condizioni cliniche del paziente non sono compromesse come nelle linee successive. Potrebbe significare vivere più a lungo, ma anche vivere meglio”. Lo ha detto Alessandro Bigagli, Senior Medical Director di Bristol Myers Squibb Italia, all’incontro con la stampa organizzato a Milano dalla farmaceutica per approfondire i progressi nella cura dei linfomi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un nuovo trattamento per i linfomi aggressivi recidivanti o refrattari sembra promettere bene.

