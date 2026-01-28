Biathlon l’Italia femminile non teme nessuno alle Olimpiadi 2026 Si sogna un’apoteosi casalinga

Le azzurre del biathlon femminile si preparano a vivere un’Olimpiade da protagonista nel 2026, in casa. Mentre si allenano e gareggiano agli Europei, sognano di centrare un risultato storico, magari una medaglia davanti al pubblico italiano. La squadra si mostra fiduciosa e concentrata, anche se il livello internazionale resta alto. Per ora, l’obiettivo è crescere e fare bella figura, in attesa di un evento che potrebbe segnare la storia del biathlon italiano.

Mentre il biathlon si impegna nei Campionati Europei, appuntamento di carattere cadetto rispetto ai grandi eventi (non per sminuirlo, ma per raccontare la realtà dei fatti, la manifestazione continentale fa parte del circuito IBU Cup, dunque di secondo livello rispetto alla Coppa del Mondo). Il momento è dunque favorevole per analizzare il rendimento della squadra italiana alla in prossimità dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. In campo femminile, ci può essere soddisfazione. Dopotutto, non era affatto scontato che Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi potessero riproporsi a livelli d'eccellenza assoluta.

