LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | l’Italia si affida a Wierer e Vittozzi partenza alle 14.30

La staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding 2026 è in corso in diretta, con l’Italia che si affida a Wierer e Vittozzi. La partenza è prevista alle 14.30. Segui gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link per rimanere informato sui risultati e sulle performance delle atlete italiane in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Italia che ritrova Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dopo il riposo di Oberhof. La spedizione azzurra saluta invece Rebecca Passler, già esclusa dalla gara odierna, ma ammalata. L’italiana ha lasciato la Germania. 14:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della staffetta femminile di Ruhpolding. Poco meno di 20 minuti all’inizio della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di biathlon 20252026 riparte dalla Germania dopo lo spettacolare weekend di Oberhof. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer e Vittozzi, partenza alle 14.30 Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tornano Wierer e Vittozzi Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer dopo il forfait di Vittozzi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Staffetta maschile e Inseguimento femminile: Giacomel vuole trascinare l'Italia, fuori Vittozzi e Wierer. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tornano Wierer e Vittozzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. oasport.it

