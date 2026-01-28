Besanino | quando si ferma per quanto tempo e i mezzi sostitutivi

Da Triuggio a Villasanta, il treno regionale resterà fermo per un anno. La sospensione, decisa per permettere i lavori della Pedemontana, riguarda l’intera tratta e coinvolge pendolari e cittadini. La circolazione dei treni sarà sospesa fino alla fine del 2024, mentre i viaggiatori dovranno affidarsi a mezzi sostitutivi. La Regione ha annunciato che sono in arrivo navette e bus per coprire le fermate, ma non si escludono disagi e ritardi.

Il Besanino rimarrà fermo per un anno da Triuggio fino a Villasanta (compresa) per consentire i lavori di realizzazione della Pedemontana. La notizia, nota da tempo, non ha mai smesso di allarmare migliaia di pendolari brianzoli, preoccupati per il futuro incerto che potrebbe caratterizzare i loro spostamenti quotidiani per raggiungere il lavoro e la scuola. Ma cosa accadrà dunque per tutte quelle migliaia di persone che di qui a breve rischiano di rimanere a piedi? In attesa del prossimo incontro, il 18 marzo, con i tecnici di Trenord e Pedemontana, la Regione continuerà a studiare soluzioni adeguate ai pendolari.

