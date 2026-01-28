La serie “La casa di carta” si prepara a tornare con una nuova stagione. Questa volta, la scena si sposta a Berlino, che torna come protagonista, e un nuovo teaser mostra immagini inedite, tra cui la Dama con l’ermellino. La produzione ha appena rilasciato il video, promettendo colpi di scena e nuovi personaggi. La seconda stagione arriverà presto, con una location completamente diversa e un cast rinnovato.

Un nuovo colpo, nuovi protagonisti e una location inedita. Berlino, personaggio già introdotto nella serie La casa di carta, sta per tornare con la seconda stagione della serie spin-off creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Netflix ha rilasciato online il primo teaser trailer ufficiale di Berlino e la Dama con l’ermellino, in streaming sulla piattaforma a partire dal 15 maggio 2026. Alla regia degli otto episodi si alterneranno Alberto Pintó, già dietro la macchina da presa per la prima stagione, David Barrocal e José Manuel Cravioto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La casa de papel – BERLÍN (@lacasadepapel) Berlino e la Dama con l’ermellino, trama e cast della serie Netflix. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Berlino e la Dama con l’ermellino, ecco il video del nuovo teaser trailer

Approfondimenti su Berlino Dama con l ermellino

Berlino torna con un nuovo episodio, questa volta ambientato a Siviglia.

Nel trailer della seconda stagione della serie spagnola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Berlino Dama con l ermellino

Berlino ruba la Dama con l'ermellino nel trailer della stagione 2 dello spin-off de La Casa di CartaLa seconda stagione dello spin-off del successo di Netflix debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo maggio con un nuovo e incredibile colpo ... libero.it

Berlino e la dama con l'ermellino, sbarca dal 15 maggio su Netflix, le immaginiAmmiro il suo talento. Voglio offrile un lavoro. Voglio che lei rubi per me un quadro di Leonardo da Vinci... Berlino con la sua sfrontatezza sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una ... ansa.it

#Berlino è tornato e stavolta vuole portare a termine il "colpo più grande della storia": guardate qui il teaser trailer di #BerlinoELaDamaConLErmellino, il nuovo capitolo dello spin-off de #LaCasaDiCarta - facebook.com facebook