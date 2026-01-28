Berlino e la dama con l' ermellino nuovo capitolo dello spin-off de La casa di carta | svelato il trailer

Berlino torna con un nuovo episodio, questa volta ambientato a Siviglia. Netflix ha appena pubblicato il trailer e le prime immagini di “Berlino e la dama con l'ermellino”, il secondo capitolo dello spin-off di “La casa di carta”. La data di uscita è vicina, e i fan sono già in trepidante attesa di scoprire cosa succederà questa volta nel mondo di Berlino.

“Berlino” sta per tornare su Netflix con un nuovo colpo grosso, questa volta a Siviglia. Svelata la data di uscita, il trailer e le prime immagini di “Berlino e la dama con l'ermellino”, il capitolo 2 dello spinoff de “La casa di carta”. Era gennaio 2025 quando Netflix annunciava l'inizio delle riprese della seconda stagione di Berlino e febbraio 2024 quando la piattaforma di streaming annunciava il rinnovo della serie che amplia l'universo de “La casa di carta”. Ora, però, un po' di tempo è passato e ci sono molte novità in arrivo. Scopriamo allora quando esce “Berlino 2” su Netflix e cosa ci aspetta nelle immagini del trailer appena pubblicato da Netflix Ebbene sì, Álvaro Morte, il "Professore" della Casa di carta farà un cameo nella seconda stagione di Berlino.🔗 Leggi su Today.it

Berlino e la dama con l'ermellino, sbarca dal 15 maggio su Netflix, le immaginiAmmiro il suo talento. Voglio offrile un lavoro. Voglio che lei rubi per me un quadro di Leonardo da Vinci... Berlino con la sua sfrontatezza sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una ... ansa.it

Berlino e la Dama con l'ermellino: Il teaser trailer italiano della nuova stagioneLa seconda stagione di Berlino, lo spin-off de La casa di carta, debutterà il 15 maggio su Netflix: ecco il protagonista e la sua banda di nuovo in azione per mettere a segno il colpo più grande dell ... comingsoon.it

