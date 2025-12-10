Berlino e la dama con l’ermellino | Pedro Alonso di nuovo in azione nel trailer della stagione 2 della serie

Nel trailer della seconda stagione della serie spagnola

Bisognerà attendere il 15 maggio prima di vedere sugli schermi di Netflix la stagione 2 dello spinoff della serie spagnola La casa di carta e online è stato condiviso il trailer del progetto con star Pedro Alonso nel ruolo di Berlino. Il progetto è stato creato da da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato e nelle puntate si seguirà un nuovo colpo magistrale ambientato nella città di Siviglia. Cosa racconterà la stagione 2 Il secondo capitolo della storia si intitolerà Berlino e la dama con l'ermellino e nel cast ci saranno Pedro Alonso (La casa di carta), Michelle Jenner (Isabel).

