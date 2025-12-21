Cosa sta succedendo tra Vinicius e il Real Madrid | pioggia di fischia prima della vendetta social
Vinicius sostituito nel finale di Real Madrid-Siviglia e accompagnato in panchina da una pioggia di fischi. Il Bernabeu l'ha scaricato e il brasiliano risponde direttamente sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Ecco perché tutto il mondo ti odia”: la feroce accusa in diretta TV a Vinicius in Getafe-Real Madrid
Leggi anche: Superlega, terremoto Real Madrid: chiesti 4 miliardi di risarcimento all’UEFA! L’indiscrezione e cosa sta succedendo
La battaglia per l'anima del Real Madrid dietro alla crisi di Xabi Alonso; Real Madrid, cosa sta succedendo con Xabi Alonso: ora rischia l’esonero?.
Cosa sta succedendo tra Vinicius e Xabi Alonso? - La rabbia di Vinicius per il cambio nel Clasico sembra celare qualcosa di più grande e i tifosi blancos ora temono di perdere il brasiliano. sport.sky.it
Juve, visto cosa sta succedendo a Tether? - Ed ecco perché Tether, che possiede il 11,5% è considerato un po' meno affidabile ... tuttosport.com
Cosa sta succedendo mdst.it/4qbUWba #SportMediaset - facebook.com facebook
#Dybala lascia la #Roma a fine stagione Cosa sta succedendo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.