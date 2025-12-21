Cosa sta succedendo tra Vinicius e il Real Madrid | pioggia di fischia prima della vendetta social

Vinicius sostituito nel finale di Real Madrid-Siviglia e accompagnato in panchina da una pioggia di fischi. Il Bernabeu l'ha scaricato e il brasiliano risponde direttamente sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Ecco perché tutto il mondo ti odia”: la feroce accusa in diretta TV a Vinicius in Getafe-Real Madrid

Leggi anche: Superlega, terremoto Real Madrid: chiesti 4 miliardi di risarcimento all’UEFA! L’indiscrezione e cosa sta succedendo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La battaglia per l'anima del Real Madrid dietro alla crisi di Xabi Alonso; Real Madrid, cosa sta succedendo con Xabi Alonso: ora rischia l’esonero?.

Cosa sta succedendo tra Vinicius e Xabi Alonso? - La rabbia di Vinicius per il cambio nel Clasico sembra celare qualcosa di più grande e i tifosi blancos ora temono di perdere il brasiliano. sport.sky.it

Juve, visto cosa sta succedendo a Tether? - Ed ecco perché Tether, che possiede il 11,5% è considerato un po' meno affidabile ... tuttosport.com

Cosa sta succedendo mdst.it/4qbUWba #SportMediaset - facebook.com facebook

#Dybala lascia la #Roma a fine stagione Cosa sta succedendo x.com