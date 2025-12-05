Emanuela Orlandi perquisita la villa dello zio Mario Meneguzzi inquirenti | Emersa pista che lo vede coinvolto nella sparizione della nipote
La Procura di Roma inserisce per la prima volta lo zio Mario Meneguzzi tra le ipotesi investigative e perquisisce la villa di Torano. La famiglia parla di depistaggio Nelle ultime ore è emersa la notizia che nel 2024 la villa dello zio di Emanuela Orlandi, Mario Meneguzzi, è stata perquisita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
