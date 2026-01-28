Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé | è la prima collezione creata senza lo zio

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Privé senza lo zio. La stilista ha presentato ieri sera le sue creazioni alla settimana della moda dedicata alla Haute Couture, segnando un passo importante nella sua carriera. È la prima volta che Armani Privé esce dal nome di Giorgio Armani, e il pubblico ha accolto con attenzione le sue proposte innovative e diverse dal passato.

