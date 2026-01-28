Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé | è la prima collezione creata senza lo zio
Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Privé senza lo zio. La stilista ha presentato ieri sera le sue creazioni alla settimana della moda dedicata alla Haute Couture, segnando un passo importante nella sua carriera. È la prima volta che Armani Privé esce dal nome di Giorgio Armani, e il pubblico ha accolto con attenzione le sue proposte innovative e diverse dal passato.
Silvana Armani ricorda l'ultima visita allo zio Giorgio e i dettagli del testamento, offrendo uno sguardo sulla sua eredità e sul futuro dell'azienda, che continua a essere guidata dai suoi familiari e dal team di professionisti.
La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.
La collezione Giorgio Armani Privé primavera estate 2026 è il debutto di Silvana Armani, nel segno della continuità ma con uno sguardo più femminile, a tinte pastello x.com
