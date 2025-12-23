Evenepoel il retroscena di mercato | Nel 2023 fui a un passo dalla Ineos Grenadiers
Nel 2023, Remco Evenepoel fu vicino a trasferirsi alla Ineos Grenadiers, un'opzione che alla fine non si concretizzò. Questo episodio rappresenta uno dei momenti di rilievo nel mercato ciclistico di quell'anno, evidenziando le decisioni prese e le alternative rimaste in sospeso. La vicenda offre uno spaccato sulle dinamiche e le scelte strategiche che caratterizzano il trasferimento dei campioni nel mondo del ciclismo professionistico.
Roma, 23 dicembre 2025 - Il ciclomercato e i suoi bivi, tra trattativi andate in porto e altre rimaste sospese in un limbo: al secondo ambito appartiene quella che nel 2023 avrebbe potuto condurre Remco Evenepoel alla Ineos Grenadiers. I retroscena e le dichiarazioni di Evenepoel. A confermare una voce per la verità non nuova nel mondo del ciclismo è stato ai microfoni di Sporza il belga, prossimo nei giorni venturi a trasferirsi alla Red Bull-Bora-Hansgrohe dopo una vita alla Soudal Quick-Step. "Nel 2023 sono stato molto vicino a firmare, poi con tutti i cambiamenti che ci sono stati nel team ci sono stati alcuni ritardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
