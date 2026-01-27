Panathinaikos verso la Roma | playoff in tasca e piano Benítez

Il Panathinaikos si prepara ai playoff di Europa League dopo aver concluso la fase a gironi con un pareggio. La qualificazione è ormai certa, grazie alla prestazione contro il Ferencváros. Ora, i greci puntano a consolidare la propria posizione e proseguire il cammino europeo, sotto la guida di Benítez. Un passaggio importante per il club, che guarda con fiducia alle prossime sfide internazionali.

Il Panathinaikos ha fatto il suo dovere nell’ultima giornata europea. L’ 1-1 contro il Ferencváros ha messo in cassaforte la qualificazione alle fasi finali di Europa League, con ogni probabilità passando dai playoff. I greci sono saliti a quota 11 punti: l’ottavo posto dista appena tre lunghezze, ma la corsa agli ottavi resta appesa a incastri complicati, al limite del miracolo. Archiviato il pareggio di campionato con l’Atromitos, il tecnico Rafa Benítez ha subito spostato il focus sulla sfida contro la Roma, appuntamento chiave per indirizzare il percorso europeo. Una preparazione rapida e mirata, con alcune scelte già delineate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il match tra Ferencvaros e Panathinaikos, valido per l’Europa League, si svolgerà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 alla Groupama Arena.

