atletico madrid inter differenze tra le due squadre alla vigilia della sfida di champions

di Dario Bartolucci Atletico Madrid ha avuto un buon avvio in LaLiga, ma non è stato brillante in Champions League: i punti di unione e di distanza con la rosa nerazzurra. L’ Atletico Madrid sta facendo molto bene in LaLiga, dove si trova al quarto posto a -4 dal Real Madrid capolista. Tuttavia, in Champions League, la situazione è diversa: la squadra di Diego Simeone ha collezionato solo 6 punti nella fase a gironi. La differenza di rendimento tra i due tornei è evidente, con l’Atletico che ha già subito 9 gol in Champions, segnandone 10 in totale. Nonostante ciò, ha vinto facilmente contro Eintracht (5-1) e Royale Union (3-1), ma ha subito sconfitte pesanti contro le inglesi, perdendo 2-3 contro il Liverpool e 0-4 contro l’ Arsenal. 🔗 Leggi su Internews24.com

