Benevento seduta a porta aperte | la pioggia non frena l’entusiasmo

Questa mattina il Benevento ha svolto l’allenamento all’Avellola, con le porte aperte ai tifosi. Nonostante la pioggia, l’entusiasmo nel gruppo non si è spento, e i giocatori hanno lavorato con energia in vista della partita contro l’Atalanta U23. I supporter presenti hanno incitato i calciatori, che hanno continuato a seguire il programma senza lasciarsi condizionare dal maltempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Avellola per preparare la sfida contro l’Atalanta U23. Dopo il lavoro differenziato di ieri per Vannucchi, Maita e Sena, oggi tutti e tre hanno svolto l’allenamento con il resto del gruppo e sono abili e arruolabili per domenica anche se su Sena continuano le voci di mercato. Assenti solo Ricci e lo sfortunato Nardi che dovrà di nuovo operarsi al ginocchio con la sua stagione che sembra quindi già finita. Per lui un autentico calvario iniziato nell’estate 2024 e che lo ha visto andare sotto i ferri già due volte per ricostruire i legamenti del ginocchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, seduta a porta aperte: la pioggia non frena l’entusiasmo Approfondimenti su Benevento Atalanta Benevento, cambio di programma per la seduta a porte aperte VIDEO/ Benevento, seduta a porte aperte all’Avellola: buone notizie per Mignani Il Benevento ha svolto questa mattina una seduta di allenamento all’Avellola, con le porte aperte ai media. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Benevento Atalanta Argomenti discussi: Benevento, mercoledì mattina seduta a porte aperte in vista dell'Atalanta U23; Benevento a porte aperte: le prodezze di Tumminello e Maita. LE FOTO; Benevento, seduta a porte aperte verso il Siracusa: out Borghini, a parte Talia e Pierozzi; UNDER 16, MONOPOLI-BENEVENTO I CONVOCATI. Benevento a porte aperte: le prodezze di Tumminello e MaitaSquadra in ottime condizioni. Differenziato per Pierozzi e Talia, fermi Borghini ... msn.com Benevento: oggi allenamento, domani riposo. E mercoledì seduta a porte aperte #Benevento facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.