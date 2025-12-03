benevento cambio di programma per la seduta a porte aperte

Tempo di lettura: < 1 minuto Appuntamento alle 11 questa mattina con la seduta a porte aperte per il Benevento con la preparazione che inizierà ad entrare nella sua fase clou in vista del derby di domenica 7 dicembre in trasferta a Cava de’ Tirreni. La seduta davanti ai tifosi era prevista in un primo momento nella consueta location dell’Antistadio Imbriani, ma la società ha comunicato il cambio di programma perché questa mattina Maita e soci si alleneranno al Campo Avellola che ha un fondo in sintetico. “Il Benevento Calcio – si legge nella nota – informa che la seduta di allenamento a porte aperte, inizialmente prevista presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani”, si svolgerà oggi, 3 dicembre 2025, presso la struttura sportiva dell’Avellola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

