VIDEO Benevento seduta a porte aperte all’Avellola | buone notizie per Mignani

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte questa mattina per il Benevento che si è allenato all’Avellola cambiando il programma originario che prevedeva (domani mattina) come location l’ Antistadio Imbriani. La buona notizia è stata quella di vedere allenarsi regolarmente insieme ai compagni Mignani per il quale si era temuto il peggio dopo una distorsione al ginocchio rimediata ieri. Invece l’ex Pianese non ha avuto conseguenze ed il pericolo di qualcosa di serio è per fortuna del tutto passato. Assenti solo Ricci e Nardi, quest’ultimo alle prese con un nuovo fastidio al ginocchio che ne sta ancora procrastinando il rientro dopo le due operazioni ai legamenti che lo stanno tenendo fuori da quasi due anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

