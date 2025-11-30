Accesso completo gratuito a Palazzo Blu con il biglietto della mostra ' Belle Époque'
In occasione delle festività, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Palazzo Blu permetterà di accedere gratuitamente al museo ai visitatori che acquisteranno il biglietto della mostra 'Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell'età dell'Impressionismo'.Con un solo biglietto si potranno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Vuoi formarti in modo completo nella scrittura per la serialità? Con il Pacchetto Writers Room hai accesso a tre corsi fondamentali per acquisire competenze professionali nella creazione, sviluppo e gestione narrativa delle serie TV info e iscrizioni nel commen - facebook.com Vai su Facebook
Biciclette davanti al Municipio ostruiscono l’accesso al palazzo - Biciclette davanti al Municipio ostruiscono l’accesso al palazzo Durante l'estate, le biciclette invadono Massa Marittima, causando problemi di parcheggio davanti al municipio e ostacolando l'accesso. Secondo lanazione.it