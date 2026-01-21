Premio Ignazio Buttitta al via la 27esima edizione dedicata all’arte e alla cultura siciliana | come partecipare
È aperta la 27ª edizione del Premio Ignazio Buttitta, dedicato all’arte e alla cultura siciliana. Questo riconoscimento, che nel 2026 raggiunge la sua edizione numero ventisette, valorizza le eccellenze culturali dell’isola. Per partecipare, è importante seguire le modalità e i requisiti specifici previsti dal bando ufficiale. Un’opportunità per artisti, scrittori e creativi di mettere in luce il patrimonio culturale della Sicilia.
Torna il premio di arte e cultura siciliana dedicato a Ignazio Buttitta che nel 2026 raggiunge la 27esima edizione. A promuoverlo è il centro artistico culturale editoriale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, con l’obiettivo di valorizzare la produzione letteraria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
