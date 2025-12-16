Mostra collettiva di acquerello al Bar Bertoli 1861

Il Bar Bertoli 1861 di Pocenia, rinomato per le sue esposizioni d’arte, ospita una mostra collettiva di acquerelli. Questa iniziativa arricchisce il locale, trasformandolo in una piccola galleria di pregio e offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare opere di talento in un contesto suggestivo e ricco di storia.

Il Bar Bertoli 1861 di Pocenia ospita ormai da tempo mostre d' arte, diventando una piccola galleria di esposizioni di pregio, che danno un lustro ulteriore all'antico locale. Per il periodo delle feste (20 dicembre 2025 - 6 gennaio 2026) ci sarà una mostra collettiva di acquerello, intitolata. Udinetoday.it

Firenze, alle Oblate la mostra collettiva internazionale ‘Letteratura in acquerello’ - Firenze, 10 ottobre 2024 – Alla biblioteca delle Oblate, da venerdì 11 a sabato 26 ottobre ci sarà la mostra collettiva internazionale ‘Letteratura in acquerello 2024. lanazione.it

"Natura su Carta" è la mostra collettiva esposta nelle sale del Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi con le opere di Renata Bonzo, Cristina Bracaloni @cristina_bracaloni , Simonetta Chierici @chiericisimonetta e Margherita Leoni @margherita.leoni.a - facebook.com facebook