Basket Serie C Apl attacco di burro ma in difesa batte Sesto

La Galvi Lissone vince in casa contro Sesto, ma non senza fatica. I tiratori hanno avuto le mani fredde, con un 521 da tre punti, e il gioco offensivo è stato complicato. Tuttavia, la squadra ha messo in campo una difesa solida che ha fatto la differenza. Con questa vittoria, la Lissone torna a muovere la classifica, portando a casa due risultati consecutivi, anche se il quinto posto resta distante.

Nonostante le mani "gelide" dei suoi tiratori (521 da 3) la Galvi Lissone, questa volta grazie all'attitudine difensiva, torna a vincere al Palafaré aprendo una serie positiva di due risultati che però la lascia ancora al quinto posto, lontano dai piazzamenti che contano. È servito un ultimo quarto di "lacrime e sangue" per avere ragione della Rondinella di Sesto San Giovanni. Gara in (quasi) perfetto equilibrio al 30' (51-50) dopo che in avvio gli ospiti avevano tentato la fuga. La Galvi però concede solo 10 punti ai sestesi e si impone 67-60. Il referto è rosa anche per il Basket Seregno a cui serve un over time per avere ragione di MilanoTre (97-93).

