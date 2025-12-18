Basket Venezia non sbaglia e batte le ungheresi di DVTK nell’ottavo turno di Eurolega femminile

Reyera Venezia conferma la sua forza nell’Eurolega femminile, conquistando una vittoria fondamentale contro le ungheresi del DVTK nell’ottavo turno. La squadra dimostra determinazione e solidità, rafforzando le proprie chance di qualificazione al prossimo turno della competizione europea. Un risultato che sottolinea il percorso positivo delle veneziane e l’ambizione di proseguire con successo questa avventura internazionale.

La Reyer Venezia non sbaglia ed aggiunge un nuovo tassello alla qualificazione al prossimo turno dell’ Eurolega femminile 2025-2026. Le venete hanno poco fa superato in casa le ungheresi di DVTK, al termine di un match equilibrato fino alla fine e concluso con il punteggio di 83-81. La compagine italiana è stata abile a recuperare nel finale, per poi alzare il livello negli ultimi possessi. Quinta vittoria per la Reyer in otto match, grazie anche ai 15 punti di Joyner Holmes. Avvio equilibrato con Venezia che si porta per la prima volta sul +4 con Holmes. Le ungheresi accorciano con la tripla di Westbeld ma Cubaj risponde dall’arco (+6). 🔗 Leggi su Oasport.it

