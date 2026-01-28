Questa sera alle 21:00 al St. Jakob-Park si gioca l’ultima partita del girone di Europa League tra Basilea e Viktoria Plzen. Le due squadre si affrontano in una sfida decisiva per il passaggio del turno. Entrambe cercano i tre punti per mettere in tasca il primo posto o comunque garantirsi la qualificazione. La partita si annuncia intensa, con i giocatori pronti a dare tutto per ottenere il risultato che può fare la differenza.

Tra le sfide in programma nell’ottava e ultima giornata del girone unico di UEFA Europa League c’è anche il match che vede opposte Basilea e Viktoria Plzen, che si gioca giovedì sera al St. Jakob Park. I padroni di casa del Basilea sono chiamati a vincere a tutti i costi se vogliono sperare di entrare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Basilea-Viktoria Plzen (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 21:00.

Il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League.

BASILEA: ADDIO A LUDOVIC MAGNIN Chi ha potuto vedere il "CLASSICO" di ieri tra ZURIGO e BASILEA (gran bella gara, tra l'altro) avrà certamente notato l'inconsulta esultanza in stile ADRIANO GALLIANI di LUDO MAGNIN . Il 4 a 3 a tem facebook

Secondo il ben informato @Blick_Sport, la vittoria di ieri potrebbe non bastare a salvare Mister Magnin. Si parla di eventuali candidati dopo un esonero, e per la 3º volta si accosta il nome die Davide #Ancelotti al #Basilea, un'altra opzione sarebbe Lichtsteiner. x.com