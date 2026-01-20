Il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League. In questa occasione, entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. Di seguito, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida importante nel contesto del torneo.

Penultimo turno della fase a girone di Europa League con il Salisburgo di Letsch impegnato in casa contro un Basilea anch’esso ad un passo dall’eliminazione. I Roten Bullen grazie al tecnico ex Bochum sono tornati in vetta in Bundesliga, anche se si tratta di un torneo tutt’altro che deciso con tante squadre racchiuse in pochissimi punti. Una sola vittoria in 6 gare obbligano la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Salisburgo-Basilea (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

