Panathinaikos-Viktoria Plzen Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 21:00. La squadra greca, sotto la guida di Rafa Benitez, punta a consolidare la qualificazione, affrontando una Viktoria Plzen desiderosa di riscatto. Ecco formazioni, quote e pronostici per un incontro decisivo nel percorso europeo delle due squadre.

Non sembra ancora avere il Panathinaikos in mano Rafa Benitez, ma almeno in Europa League la squadra viaggia tranquilla verso la qualificazione e potrebbe già blindarla vincendo in casa contro il Viktoria Plzen. I tryfilli in campionato hanno perso di fatto tutti gli scontri diretti e pure contro l’AEK è arrivato un pesante KO nel derby che li relega di fatto a metà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com