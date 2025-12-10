Panathinaikos-Viktoria Plzen Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 21:00. La squadra greca, sotto la guida di Rafa Benitez, punta a consolidare la qualificazione, affrontando una Viktoria Plzen desiderosa di riscatto. Ecco formazioni, quote e pronostici per un incontro decisivo nel percorso europeo delle due squadre.

Non sembra ancora avere il Panathinaikos in mano Rafa Benitez, ma almeno in Europa League la squadra viaggia tranquilla verso la qualificazione e potrebbe già blindarla vincendo in casa contro il Viktoria Plzen.  I tryfilli in campionato hanno perso di fatto tutti gli scontri diretti e pure contro l’AEK è arrivato un pesante KO nel derby che li relega di fatto a metà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

panathinaikos viktoria plzen europa league 11 12 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Panathinaikos vs Plzen – 11 Dicembre 2025 - Il pronostico Panathinaikos – Plzen per la sfida di UEFA Europa League in programma l’11 Dicembre 2025 alle 21:00 all’Olympic Stadio of Athens si annuncia equilibrato e di notevole interesse. Secondo news-sports.it