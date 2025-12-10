Panathinaikos-Viktoria Plzen Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 21:00. La squadra greca, sotto la guida di Rafa Benitez, punta a consolidare la qualificazione, affrontando una Viktoria Plzen desiderosa di riscatto. Ecco formazioni, quote e pronostici per un incontro decisivo nel percorso europeo delle due squadre.
Non sembra ancora avere il Panathinaikos in mano Rafa Benitez, ma almeno in Europa League la squadra viaggia tranquilla verso la qualificazione e potrebbe già blindarla vincendo in casa contro il Viktoria Plzen. I tryfilli in campionato hanno perso di fatto tutti gli scontri diretti e pure contro l’AEK è arrivato un pesante KO nel derby che li relega di fatto a metà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Panathinaikos si presenta al Forum in formato valanga. Nel weekend i verdi hanno travolto il Panionios 110-66 ad OAKA, salendo sul 7-1 in Stoiximan Greek Basketball League e indirizzando già il pensiero alla sfida di Eurolega contro l’Olimpia Milano di gi - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Panathinaikos vs Plzen – 11 Dicembre 2025 - Il pronostico Panathinaikos – Plzen per la sfida di UEFA Europa League in programma l’11 Dicembre 2025 alle 21:00 all’Olympic Stadio of Athens si annuncia equilibrato e di notevole interesse. Secondo news-sports.it
