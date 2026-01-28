Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le indagini, avrebbe staccato tutti gli apparecchi che aiutavano a tenere in vita sua madre, malata di cancro e allettata a casa. La donna si trovava in condizioni critiche, ma lui avrebbe deciso di interrompere le cure. Ora si aspetta l’udienza di convalida.

Bari, 28 gennaio 2026 - Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica, e per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione locali, al personale sanitario che poi ha soccorso la donna, salvandole la vita, il 48enne, l'unico parente che vive con l'anziana, avrebbe detto di volersi "rimettere alla volontà di Dio". I fatti risalgono al 15 dicembre scorso. A chiamare il 118 è stata una infermiera del servizio di assistenza domiciliare: una volta a casa della paziente per le cure quotidiane, si è accorta che erano stati scollegati tubi e sondini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bari, stacca gli apparecchi che tengono in vita la madre malata: arrestato

Approfondimenti su Bari Madre

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio.

Un uomo ha staccato tutti gli apparecchi che mantenevano in vita sua madre, malata di cancro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bari Madre

Argomenti discussi: Bari: stacca tubi e sondini che permettevano alla madre di vivere, arrestato per tentato omicidio; Tragedia familiare a Bari: figlio stacca supporti vitali alla madre malata terminale; Stacca i dispositivi salvavita della madre: 50enne barese ai domiciliari per tentato omicidio.

Bari, stacca gli apparecchi che tengono in vita la madre malata: arrestatoBari, 28 gennaio 2026 - Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica, e per questo un uomo ... quotidiano.net

Stacca gli apparecchi che tengono in vita la madre, arrestatoAvrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l’anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica, e per questo un uomo di 47 anni è stato arres ... gazzettadiparma.it

Bari, tentato omicidio: uomo stacca i dispositivi della madre malata per "volontà di Dio" - facebook.com facebook

Bari, stacca le apparecchiature sanitarie alla madre, gravemente malata: arrestato l'uomo x.com