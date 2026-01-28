Stacca gli apparecchi che tengono in vita la madre | Mi rimetto a Dio Arrestato

Un uomo ha staccato tutti gli apparecchi che mantenevano in vita sua madre, malata di cancro. La donna, allettata a casa, ora si trova senza supporto vitale. L’uomo è stato arrestato e ha dichiarato di affidarsi a Dio. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora si chiede come si possa intervenire in casi così delicati.

Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l’anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica. Per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio. Al personale sanitario che poi ha soccorso la donna, salvandole la vita, il 48enne, l’unico parente che vive con l’anziana, avrebbe detto di volersi «rimettere alla volontà di Dio». I fatti risalgono al 15 dicembre scorso. A chiamare il 118 è stata una infermiera del servizio di assistenza domiciliare. Una volta a casa della paziente per le cure quotidiane, si è accorta che erano stati scollegati tubi e sondini.🔗 Leggi su Open.online

La donna ora è ricoverata all'ospedale Di Venere in gravissime condizioni.

