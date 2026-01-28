Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari per aver staccato i dispositivi salvavita della madre malata. Secondo le indagini, a dicembre avrebbe rimosso i sondini e altri apparecchi necessari per la sua sopravvivenza, mettendo a rischio la vita dell’anziana.

Bari, 28 gen. - (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Bari un uomo di 47 anni con l'accusa di tentato omicidio poiché a dicembre avrebbe tolto i sondini e altri apparecchi sanitari necessari per la sopravvivenza della madre anziana molto malata. E' accaduto nell'abitazione di famiglia. Sarebbe stata una infermiera che si è recata nell'abitazione per assistere la donna ad accorgersi del fatto. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bari, stacca apparecchi 'salvavita' alla madre malata: arrestato 47enne

