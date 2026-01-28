Una famiglia americana è sotto shock dopo aver trovato il loro bambino di 4 anni senza vita in casa. La sorellina ha scoperto il corpo e ha detto che il bambino si era soffocato. La polizia ha avviato le indagini, ma al momento non ci sono dettagli su cosa sia successo. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sconvolta per questa tragedia improvvisa.

Una tragedia familiare si è consumata all'interno di un'abitazione privata negli Stati Uniti, dove un bambino di 4 anni è stato trovato privo di vita in casa. L'allarme è scattato quando una ragazza di 16 anni, rientrando nell'abitazione, ha scoperto il corpicino senza vita del fratellino e ha immediatamente contattato le autorità. I soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Le prime verifiche effettuate dagli inquirenti hanno consentito di identificare la vittima in Finley Cullom, 4 anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del medico legale, la causa della morte sarebbe riconducibile a un soffocamento, un elemento che ha indirizzato fin da subito le indagini verso l'ipotesi di un delitto maturato in ambito domestico.

© Thesocialpost.it - Bambino di 4 anni trovato morto in casa: “Soffocato!”. La scoperta terribile della sorellina

Bambino di 4 anni ucciso in casa, arrestata la madre: il corpicino trovato dalla sorella minorenneIl piccolo Finley Cullom, 4 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a St. Petersburg, Florida, martedì 27 gennaio 2026. Secondo il medico legale, il ... ilmattino.it

Bambino di 4 anni ucciso in casa, arrestata la madre (ferita con numerose coltellate): il corpicino trovato dalla sorella minorenneMartedì 27 gennaio 2026, una ragazza di 16 anni è tornata a casa a St. Petersburg, Florida, e ha fatto una scoperta straziante: il fratellino di 4 anni, Finley Cullom, era morto, ... leggo.it

