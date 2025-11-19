Salento trovato morto in casa un bambino di 8 anni | il cadavere della madre recuperato in mare

19 nov 2025

Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera. Si ipotizza un omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

