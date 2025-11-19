Salento trovato morto in casa un bambino di 8 anni | il cadavere della madre recuperato in mare
Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera. Si ipotizza un omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Tragedia in Puglia. I Carabinieri cercano di ricostruire quanto accaduto in Salento dove un bambino è stato trovato morto in casa. La madre potrebbe essere la donna trovata cadavere nel mare di Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Il sindaco, un dolore im - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in Puglia. I Carabinieri cercano di ricostruire quanto accaduto in Salento dove un bambino è stato trovato morto in casa. La madre potrebbe essere la donna trovata cadavere nel mare di Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Vai su X
Salento, doppia tragedia: bambino trovato morto in casa, la madre recuperata in mare - Tragedia a Calimera: un bambino di 8 anni trovato morto in casa, la madre rinvenuta senza vita in mare. Secondo notizie.it
Salento, trovato morto in casa un bambino di 8 anni: il cadavere della madre recuperato in mare - Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera ... Si legge su fanpage.it
Salento, double tragedy: child found dead at home, mother rescued from sea - Tragedia a Calimera: un bambino di 8 anni trovato morto in casa, la madre rinvenuta senza vita in mare. Come scrive notizie.it