Poco prima la sorellina di 2 anni Francesco muore a 18 anni in un terribile incidente la scoperta choc su Sara

Caffeinamagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era un pomeriggio qualunque, uno di quelli in cui la routine dei paesi della Bassa sembra scorrere immutabile tra traffico moderato, negozi aperti e passanti distratti. E invece, in pochi minuti, quel quadro di normalità si è frantumato lasciando spazio allo sgomento. A Sorbolo, nel cuore del centro, un impatto devastante ha posto fine alla vita di un ragazzo che aveva appena cominciato a guardare al futuro con entusiasmo. Francesco Ajdini, 18 anni da poco compiuti, è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un’auto mentre viaggiava in sella al suo scooter. Una tragedia che si inserisce in una storia familiare già segnata dal dolore e che ha colpito profondamente le comunità di Gattatico, Praticello e dei territori vicini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

