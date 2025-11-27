Poco prima la sorellina di 2 anni Francesco muore a 18 anni in un terribile incidente la scoperta choc su Sara

Era un pomeriggio qualunque, uno di quelli in cui la routine dei paesi della Bassa sembra scorrere immutabile tra traffico moderato, negozi aperti e passanti distratti. E invece, in pochi minuti, quel quadro di normalità si è frantumato lasciando spazio allo sgomento. A Sorbolo, nel cuore del centro, un impatto devastante ha posto fine alla vita di un ragazzo che aveva appena cominciato a guardare al futuro con entusiasmo. Francesco Ajdini, 18 anni da poco compiuti, è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un’auto mentre viaggiava in sella al suo scooter. Una tragedia che si inserisce in una storia familiare già segnata dal dolore e che ha colpito profondamente le comunità di Gattatico, Praticello e dei territori vicini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it