Nuovo calendario scolastico stop vacanze lunghe d'estate | cosa cambia con l'idea della ministra Santanché
Il nuovo calendario scolastico prevede una ristrutturazione delle vacanze estive, riducendo le lunghe pause di inizio estate. La ministra Santanché ha proposto modifiche volte a distribuire meglio le pause nel corso dell’anno, con l'obiettivo di migliorare l’organizzazione e l’efficienza del sistema scolastico. Questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni sulle attività turistiche, che attualmente beneficiano di periodi di vacanza più estesi e concentrati.
"Il nostro calendario scolastico concentra le vacanze principalmente in due periodi dell'anno", ma questo "non agevola il turismo". Per questo, la ministra Daniela Santanché ha detto che sta "dialogando" con il collega Valditara, ministro dell'Istruzione, per una "graduale revisione del calendario".🔗 Leggi su Fanpage.it
La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di modificare il calendario scolastico italiano per distribuire le vacanze lungo tutto l’anno.
Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo interno e ridurre l’affollamento stagionaleLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha annunciato l’intenzione di avviare un confronto per rivedere il calendario scolastico italiano.
Argomenti discussi: La ministra del turismo Santanché: Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico. Stop a lunghe vacanze estive?; Scuola, Santanchè propone un nuovo calendario scolastico: Serve al turismo; Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanze; Proposta Santanchè: vacanze scolastiche spezzate per far crescere il turismo.
Scuola, cambiano le vacanze degli studenti? Nuovo calendario scolastico sul modello europeo: la proposta di Daniela SantanchèAddio ai tre mesi estivi di vacanza e ai 20 giorni a Natale: il calendario scolastico in Italia potrebbe cambiare. Sulla scia delle scuole internazionali ... msn.com
Scuola, cambiano le vacanze degli studenti? Nuovo calendario sul modello europeo: l'ipotesi del governoPotrebbero cambiare le vacanze degli studenti italiani. Il calendario scolastico, oggi concentrato soprattutto nei mesi estivi e nelle ... msn.com
