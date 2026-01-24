Nuovo calendario scolastico stop vacanze lunghe d'estate | cosa cambia con l'idea della ministra Santanché

Il nuovo calendario scolastico prevede una ristrutturazione delle vacanze estive, riducendo le lunghe pause di inizio estate. La ministra Santanché ha proposto modifiche volte a distribuire meglio le pause nel corso dell’anno, con l'obiettivo di migliorare l’organizzazione e l’efficienza del sistema scolastico. Questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni sulle attività turistiche, che attualmente beneficiano di periodi di vacanza più estesi e concentrati.

