Omicidio Alain Orsoni | chi era il separatista corso ucciso al funerale della madre

Il 12 gennaio nel cimitero di Vero, vicino ad Ajaccio, si è verificato l’omicidio di Alain Orsoni, noto separatista corso. L’evento, avvenuto durante il funerale della madre, ha suscitato grande attenzione e sollevato interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni dell’accaduto. Questa vicenda mette in luce le tensioni e le dinamiche politiche e sociali che caratterizzano la regione.

Il 12 gennaio, poco dopo le 16.30, nel piccolo cimitero di Vero, a pochi chilometri da Ajaccio in Corsica, si è consumato un omicidio che ha violato uno dei codici più sacri della tradizione mafiosa. Alain Orsoni, 71 anni, ex dirigente del Fronte di Liberazione Nazionale Corso ed ex presidente della squadra di calcio dell'AC Ajaccio, è stato ucciso da un cecchino durante il funerale di sua madre Marinette, morta a 92 anni. Secondo quanto riferito dal procuratore di Ajaccio, Nicolas Septe, Orsoni è stato colpito al cuore da un singolo proiettile sparato da diverse centinaia di metri di distanza.

L’omicidio del leader nazionalista Orsoni al funerale della madre e la morte in Corsica dei codici mafiosi - L’ex dirigente del Fronte di liberazione è stato ucciso al funerale della madre. msn.com

Chi era Alain Orsoni, l'indipendentista corso ucciso al funerale della madre - Un’esecuzione in pieno giorno riporta alla luce decenni di lotte interne, scissioni politiche e regolamenti di conti tra clan rivali dell’indipendentismo corso ... ilfoglio.it

Alain Orsoni ucciso in Corsica al funerale di sua madre L'omicidio a Vero, nei pressi di Ajaccio: il killer gli ha sparato un colpo di pistola al torace... facebook

