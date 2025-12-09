Diana Canevarolo il figlio racconta il dramma della madre trovata morta | Mi disse come vestirmi al suo funerale
La 49enne è stata trovata senza vita a Torri di Quartesolo, Vicenza, dal compagno. Il figlio Nicolò: “Vogliamo giustizia e che mi ridiano il corpo per fare un funerale decente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Diana Canevarolo è morta: speranze finite per la 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa. Resta un giallo come si sia ferita
Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia
Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito
Giallo di Vicenza. È morta sabato pomeriggio Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue all’alba di giovedì nel cortile di casa. La donna aveva un grave trauma cranico. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica e la - facebook.com Vai su Facebook
Decretata la morta cerebrale di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo. Ad accertare la cessazione irreversibile delle funzioni i medici dell'ospedale San Bortolo. Vai su X
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al suo funerale” - Il figlio Nicolò: “Vogliamo giustizia e che mi ridiano il corpo per fare un funerale decente”. Scrive fanpage.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it