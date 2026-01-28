Bafta 2026 la lista completa delle nomination

Mentre Hollywood si prepara per gli Oscar, anche in Inghilterra si fanno i conti e si annunciano le nomination dei Bafta 2026. La gara è aperta e le sorprese non mancheranno, anche se ancora non si sa chi otterrà i premi più ambiti. Gli occhi sono puntati sui nomi che potrebbero conquistare il palco e i riconoscimenti più prestigiosi del settore cinematografico britannico.

Mentre Hollywood si prepara agli Academy Awards, l’Inghilterra non resta di certo con le mani in mano. Anche il paese della Regina ha i propri Oscar, si chiamano Bafta Awards e, così come i corrispettivi statunitensi, premiano le migliori produzioni cinematografiche della stagione in corso. La British Academy of Film and Television Arts ha annunciato tutti i film, i registi e gli attori che si sono guadagnati una nomination nel 2026. Le nomination ai Bafta 2026. I candidati dei Bafta 2026 sono, per lo più, gli stessi che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2026, seppur con qualche differenza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bafta 2026, la lista completa delle nomination Approfondimenti su Bafta 2026 Golden Globe 2026: tutte le Nomination! Paul Thomas Anderson domina, The Bear non molla. Ecco la lista completa Bafta 2026, le nomination: non c’è La Grazia di Sorrentino Le nomination dei Bafta 2026 sono state annunciate a Londra, ma “La Grazia” di Sorrentino non figura tra i film selezionati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. BAFTA Longlists, PGA, DGA Nominations LIVE REACTION 2026! Ultime notizie su Bafta 2026 Argomenti discussi: BAFTA 2026, tutte le candidature; Una panoramica completa delle nomination ai BAFTA Awards 2026; I candidati ai BAFTA 2026: non c’è La Grazia di Sorrentino; Le nomination ai BAFTA 2026. BAFTA 2026, tutte le nomination: Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori dominano la scenaL’intenso duello tra Una Battaglia dopo l’Altra e I Peccatori sta per approdare nel Regno Unito, con i due film, entrambi della Warner Bros., in cima alla lista delle nomination ai BAFTA 2026. cinefilos.it BAFTA 2026, tutte le nominationLe candidature premiano il duello tra Una battaglia dopo l'altra e Sinners - I Peccatori, con una forte presenza del cinema britannico. Paul Thomas Anderson in testa con 14 candidature, Ryan Coogler s ... tg24.sky.it Sapete che c'è di più bello per un cinefilo di una lista Semplice: DUE LISTE! La seconda la trovate al primo commento, molto British. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.