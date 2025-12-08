Golden Globe 2026 | tutte le Nomination! Paul Thomas Anderson domina The Bear non molla Ecco la lista completa

La stagione dei premi ha ufficialmente ingranato la quarta. Oggi, 8 dicembre, alle 14:15 ora italiana, la Hollywood Foreign Press Association ha calato le carte per i Golden Globe 2026. A svelare i nomi sono stati Marlon Wayans e Skye P. Marshall, fresca del successo di Matlock. L’annuncio, trasmesso via CBS e YouTube, ci ha consegnato una lista che mescola autorialità purissima e fenomeni pop globali. IN BREVE Paul Thomas Anderson fa il vuoto con Una battaglia dopo l’altra: regia, sceneggiatura e cast.. Frankenstein di Guillermo Del Toro e Sinners di Ryan Coogler pronti a dare battaglia.. Lato TV: The Last of Us, Andor e Scissione tengono alta la bandiera del genere nerd. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

