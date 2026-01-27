Bafta 2026 le nomination | non c’è La Grazia di Sorrentino

Le nomination dei Bafta 2026 sono state annunciate a Londra, ma “La Grazia” di Sorrentino non figura tra i film selezionati. L’Italia registra un risultato deludente in questa edizione, segnando un anno di assenze e opportunità mancate. La lista completa dei candidati riflette un panorama cinematografico internazionale molto competitivo, con poche chances per le produzioni italiane di emergere in questa importante manifestazione britannica.

Annata amara per l’Italia anche agli “Oscar britannici”. La Grazia di Paolo Sorrentino non è riuscito a ottenere la nomination ai Bafta 2026, annunciate nella giornata di oggi 27 gennaio a Londra da David Jonsson e Aimee Lou Wood. Tra i migliori film internazionali ci sono Un semplice incidente del regista iraniano Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes, e Sentimental Value di Joachim Trier, che se la vedranno con Sirat, La Voce di Hind Rajab e soprattutto L’agente segreto. A dominare la scena, come previsto anche dopo le candidature agli Oscar, sono Una battaglia dopo l’altra con 14 e l’horror Sinners che ne ha ottenute 13. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La Grazia di Paolo Sorrentino è entrata nella longlist dei Bafta 2026, riconoscimento che evidenzia l’importanza del cinema italiano a livello internazionale.

La Grazia di Paolo Sorrentino è stata inclusa nella longlist dei Bafta nella categoria Migliori film stranieri.

