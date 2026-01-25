Hai professori di sinistra? | Azione Studentesca e il modulo per ‘risolvere i problemi della scuola’ Flc Cgil | Strumentale

In Italia, il dibattito sulla presenza di professori di sinistra nelle scuole ha suscitato diverse reazioni. Recentemente, Azione Studentesca ha promosso un modulo per identificare eventuali problemi legati alla propaganda politica in classe. La Flc Cgil ha definito questa iniziativa come strumentale. La domanda rivolta agli studenti riguarda la presenza di professori di sinistra che svolgono attività di propaganda durante le lezioni.

Per risolvere i problemi della scuola italiana, indica se “hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni”. L’assurda richiesta, sotto la voce “Politicizzazione delle aule”, fa parte di un questionario digitale promosso da Azione Studentesca, movimento di estrema destra che si era già fatto conoscere per le aggressioni fasciste e le strette gladiatorie. Il caso è scoppiato a Pordenone, dove è comparso un cartello all’ingresso del liceo Leopardi-Majorana. “Quale modo più efficace di risolvere i problemi se non coinvolgendo direttamente gli studenti?” è la scritta che accompagna un codice qr da scannerizzare per “creare un report nazionale sulla situazione delle scuole italiane”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Luca Cecchini nuovo presidente della Consulta studentesca: "Risponderemo ai problemi della scuola"Luca Cecchini è stato eletto nuovo presidente della Consulta studentesca, promettendo di affrontare le sfide del sistema scolastico.

Leggi anche: Scuola, Nappi (Lega): Consiglio di Stato boccia la Regione. Sinistra percorre strada giudiziaria invece di risolvere i problemi

Fuori dal polo liceale della mia città, Pordenone, sono comparsi dei manifesti di Azione studentesca che invitavano gli studenti a segnalare i "professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni".