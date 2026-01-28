Azione Studentesca shock | Ragazzi segnalateci i professori di sinistra

Bergamo, 28 gennaio 2026 – La campagna “La nostra scuola” di Azione Studentesca arriva anche a Bergamo, scatenando polemiche. L’organizzazione, legata a Fratelli d’Italia, invita gli studenti a segnalare i professori di sinistra nelle scuole superiori. Dopo aver già sollevato polemiche a Palermo, Cuneo, Alba e Pordenone, questa iniziativa ora fa discutere anche in città. Gli studenti sono divisi: alcuni vedono la campagna come un modo per esprimere le proprie opinioni, altri la considerano un att

Bergamo, 28 gennaio 2026 – Dopo Palermo, Cuneo, Alba e Pordenone, approda anche a Bergamo, con un contorno di furiose polemiche, la campagna “La nostra scuola” avviata dalla sezione cittadina di Azione Studentesca, organizzazione legata a Fratelli d'Italia, che invita gli studenti delle scuole superiori a “segnalare i professori di sinistra nella tua scuola ”. Il volantino. Al form da compilare si accede tramite un Qr code riportato su un volantino che è apparso fuori da varie scuole della città. L'iniziativa, come detto, ha suscitato la reazione polemica del Pd bergamasco. «Siamo di fronte ad un a tto intimidatorio gravissimo e inaccettabil e, che nulla ha a che vedere con il miglioramento della scuola, quotidianamente compromessa da stipendi inadeguati, precarietà cronica, classi sovraffollate e carichi di lavoro insostenibili -sottolinea il segretario provinciale del Partito Democratico, Gabriele Giudici -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In Italia, il dibattito sulla presenza di professori di sinistra nelle scuole ha suscitato diverse reazioni.

A Firenze, si è concluso il processo relativo all’aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangelo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pestaggio al liceo Michelangelo, prosciolti due ragazzi di Azione studentescaFirenze, il 18 febbraio del 2023 si scagliarono contro gli studenti del Collettivo di sinistra. Volontariato di sei mesi per il terzo ragazzo coinvolto nella vicena ... lanazione.it

'La scuola è nostra', polemica sulle affissioni di studenti di destraÈ polemica ad Alba (Cuneo) dopo le affissioni davanti agli istituti superiori cittadini di striscioni con la scritta La scuola è nostra, firmati dall'organizzazione studentesca legata a Fratelli ... ansa.it

Segnalate i docenti di sinistra». Le liste di proscrizione della destra. Lord Violante ci racconta cosa sta succedendo. L’idea della lista di proscrizione per gli insegnanti nemici della patria è di Azione Studentesca, movimento legato a Gioventù Nazionale costola - facebook.com facebook

“Stilate liste di proscrizione dei docenti anti-fascisti”. Pd e Giovani Democratici attaccano Azione Studentesca x.com