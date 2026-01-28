Avellino–Napoli asse caldo nelle ultime ore di mercato

L’Avellino si muove con decisione negli ultimi giorni di mercato. I dirigenti stanno cercando di mettere a segno gli ultimi acquisti prima della chiusura, mentre il tempo stringe. Le trattative più calde riguardano alcuni giocatori in uscita e in entrata, e tutto fa pensare che nelle prossime ore ci saranno novità importanti. La campagna acquisti sta per chiudersi e l’attenzione è tutta rivolta verso le mosse finali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il tempo stringe, la clessidra del calciomercato invernale corre inesorabile verso il gong di lunedì sera e l’Avellino si prepara a sparare gli ultimi, decisivi colpi. La dirigenza irpina, sotto la spinta della famiglia D’Agostino e del direttore sportivo Mario Aiello, ha messo nel mirino un restyling mirato per consegnare a Raffaele Biancolino i tasselli mancanti per un girone di ritorno da protagonista. I fari sono accesi soprattutto sul reparto avanzato, dove nelle ultime ore si è registrato un sorpasso che ha del clamoroso. Il nome caldo ( come anticipato nelle scorse ore ) è quello di Giuseppe Ambrosino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino–Napoli, asse caldo nelle ultime ore di mercato Approfondimenti su Avellino Napoli “Contatti nelle ultime ore!”: mercato Napoli, l’annuncio di Romano e Moretto Il Napoli si prepara a concludere il mercato in modo più tranquillo, grazie alle recenti partenze di Lucca e Lang. Mercato Napoli, nome nuovo per Conte: sondaggio nelle ultime ore Il Napoli sta valutando opportunità di mercato nelle ultime ore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa dopo le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Napoli, accordo di massima con Hojlund: le ultime notizie | Calciomercato Ultime notizie su Avellino Napoli Argomenti discussi: Da Jorginho a Rrahmani, ora Giovane: l'asse Verona-Napoli continua ad essere caldo; Calciomercato oggi: Napoli, colpo Giovane da 20 milioni. Juve, intesa per En-Nesyri. Inter, ecco Jakirovic. Avellino, Ance rilancia il progetto: «Treno per Napoli in 5 anni»Il primo treno a Baiano da Napoli arrivò nel 1885. Oggi, quasi 150 anni dopo, Avellino resta l'unica grande città senza collegamenti diretti su ferro con Napoli. Proprio Baiano è stato però la sede ... ilmattino.it #Cap4City in Campania con due date in programma: - Salerno | 29 gennaio – per i Comuni delle province di Salerno, Benevento e Avellino - Napoli | 3 marzo – per i Comuni delle province di Napoli e Caserta Info su programma e iscrizioni bit.ly/cap4city_cam x.com Airoma si insedia in Procura Napoli Nord, Policastro: sarà guida illuminata #Avellino - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.