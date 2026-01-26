Il Napoli sta valutando opportunità di mercato nelle ultime ore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa dopo le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca. In vista delle esigenze di Antonio Conte, il club sta effettuando sondaggi per individuare un giocatore che possa contribuire alla squadra. La finestra di gennaio rappresenta un’occasione importante per il mercato in entrata, con il Napoli che mira a migliorare la propria formazione.

Il Napoli sta sondando il mercato nelle ultime ore, alla ricerca di un giocatore che possa fare al caso di Antonio Conte soprattutto dopo gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca, cessione che permetteranno anche al club di lavorare in questo mese di gennaio al mercato in entrata. Mercato Napoli, sondaggio per Martin Terrier. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe provato in queste ultime ore a fare un sondaggio per Martin Terrier, profilo nuovo per il club azzurro e del quale fino a questo momento non si era parlato per il club partenopeo. Esterno alto sinistro di proprietà del Bayer Leverkusen, Terrier è un classe ’97 che fino a questo momento ha raccolto 9 presenze in Bundesliga con ben 3 gol all’attivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, nome nuovo per Conte: sondaggio nelle ultime ore

Il Napoli si prepara a concludere il mercato in modo più tranquillo, grazie alle recenti partenze di Lucca e Lang.

