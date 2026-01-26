Il Napoli si prepara a concludere il mercato in modo più tranquillo, grazie alle recenti partenze di Lucca e Lang. Nonostante la situazione di saldo zero, il club avrà opportunità di investire con cautela, mantenendo un approccio equilibrato. Romano e Moretto commentano le ultime novità, offrendo un quadro chiaro delle possibilità di mercato in vista delle prossime settimane.

Il Napoli può lavorare sul mercato con una maggiore serenità da qui al termine della sessione invernale: al netto della situazione ‘saldo zero’, con le partenze di Lucca e Lang, il club avrà possibilità di investire con parsimonia, ma avrà modo di farlo. Mercato Napoli, la ricerca del difensore: le ultime su Dragusin. Giovanni Manna sta puntando anche ad un nuovo difensore, i nomi sono diversi e ci saranno valutazioni da fare da qui al termine di questa sessione invernale di mercato. Uno dei nomi finiti sulla lista del direttore sportivo pare essere Radu Dragusin. Il classe 2002 è in forza al Tottenham, è già stato accostato a diversi club europei ed anche italiani, tra questi pare che il Napoli stia aumentando l’intensità dei contatti per provare ad intavolare nel concreto la trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Contatti nelle ultime ore!”: mercato Napoli, l’annuncio di Romano e Moretto

