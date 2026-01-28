Autocarro incendiato nel Napoletano indagano i carabinieri

I carabinieri di Sant’Anastasia sono ancora sul posto dopo che un autocarro è stato dato alle fiamme nella notte in via Troise. Nessuno si è ancora fatto avanti, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo. L’incendio ha provocato danni all’auto, ma fortunatamente nessuno si è ferito.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, sono intervenuti stanotte in via Troise per l ‘incendio di un autocarro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Non si esclude ipotesi dolosa. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Autocarro incendiato nel Napoletano, indagano i carabinieri Approfondimenti su Sant Anastasia Incendio Spari contro guardia medica nel Napoletano, indagano carabinieri Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione nel Napoletano: indagano i carabinieri Un episodio di violenza si è verificato nel Napoletano, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sant Anastasia Incendio Argomenti discussi: Autocarro incendiato nel Napoletano, indagano i carabinieri. Arosio. Autocarro in fiamme, Vigili del Fuoco al lavoro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.