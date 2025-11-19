Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri stanno indagando per fare luce su un inquietante episodio verificatosi ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un individuo ha sparato colpi d’arma da fuoco contro la sede della guardia medica che ospita anche il Sert. Dinnanzi al civico 13 di via dei mille sono stati trivati e sequestrati quattro bossoli calibro 9×19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spari contro guardia medica nel Napoletano, indagano carabinieri