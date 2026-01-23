Crans Montana Elsa Rubino si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni | ha ustioni sul 60% del corpo

Elsa Rubino, giovane residente a Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni. La ragazza ha riportato ustioni sul 60% del corpo, ma ha riconosciuto i genitori, offrendo un importante segnale di resistenza e speranza per la sua famiglia e i medici. La sua condizione resta critica, ma il riconoscimento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di recupero.

La giovanissima avrebbe riconosciuto i genitori, dando quindi un segnale forte a equipe e famigliari. Il suo percorso resta ancora lungo e tortuoso, ma un singolo evento positivo può rallegrare gli animi per settimane Elsa Rubino ha 15 anni e da 22 giorni la sua vita è cambiata radicalmente. Dalle uscite con gli amici e le preoccupazioni per la scuola, la giovanissima si è trovata a dover lottare per rimanere viva. L’incendio a Le Constellation, a Crans Montana, l’ha costretta in un letto di ospedale, circondata da un’equipe medica specializzata in ustioni e insufficienze respiratorie. Dopo più di tre settimane di incertezza, la giovane è stata risvegliata dal coma e ha potuto aprire per la prima volta gli occhi da quel giorno terrificante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione”Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta nell’incendio di Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni di convalescenza a Zurigo.

