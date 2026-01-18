La rete tagliata il complice e l' auto bianca parcheggiata | ecco come i banditi hanno tentato di rubare a Sorbolo
Una banda di ladri ha tentato di mettere a segno un furto nelle abitazioni di via Venezia a Sorbolo Mezzani. La loro azione è stata segnalata attraverso elementi come una rete tagliata, un'auto bianca parcheggiata e la presenza di un complice. L’episodio evidenzia le difficoltà di sicurezza nella zona e la necessità di maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine.
Una banda di ladri ha tentato di rubare all'interno di alcune abitazioni della zona di via Venezia a Sorbolo Mezzani. Il sindaco Nicola Cesari, sempre in prima linea nelle segnalazioni riguardanti episodi di criminalità in zona, allerta le cittadine e i cittadini dalla sua pagina Facebook. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
