Australian Open Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinale

Jannik Sinner si prende la qualificazione alle semifinali degli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista italiano ha superato Ben Shelton nei quarti di finale. In tre set, con i punteggi di 6-3, 6-4 e 6-4, Sinner ha dimostrato di essere in forma e pronto a sfidare Djokovic in semifinale. La partita è durata poco più di due ore e mezza, e ora l’azzurro punta alla grande occasione di raggiungere la finale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l'americano Ben Shelton, numero sette del mondo, nei quarti di finale dello Slam di Melbourne in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 25 minuti di gioco. Partita mai realmente in discussione per Sinner, che ora affronterà Novak Djokovic nel penultimo atto del torneo, con il serbo che ha approfittato del ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti nel terzo set dopo aver perso i primi due parziali. L'inizio di Sinner è più movimentato del previsto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Australian Open Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale. Sinner-Shelton 1-0 Lorenzo Musetti si è ritirato ai quarti degli Australian Open a causa di un infortunio alla coscia. Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale. Sinner-Shelton 2-0 Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a causa di un infortunio alla coscia durante la partita contro Djokovic. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open: Sinner doma Gaston e passa il turno; Carlos Alcaraz torna umano quasi per un set, poi doma Yannick Hanfmann: gli highlights il match in 210; Australian Open 2026, Shelton doma Ruud e sfiderà Sinner nei quarti; Australian Open, Sinner lo schiacciasassi. Australian Open, Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinaleJannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l'americano Ben Shelton, numero sette del mondo, nei quarti di finale dello Slam ... adnkronos.com Australian Open: Sinner doma Shelton in tre set e sfiderà Djokovic in semifinaleIl campione in carica piega l’americano per la nona volta consecutiva grazie ad una prestazione solida e ordinata. Affronterà Nole per raggiungere un’altra finale a Melbourne Jannik Sinner ha raggiunt ... tennisitaliano.it Sarà Djokovic-Sinner la semifinale Jannik manda ko Shelton vincendo 3 set (6-3,6-4,6-4) nei quarti di finale dell’Australian Open e conquista così un pass per la semifinale Saranno Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner le semifinali #CorrieredelloSpor x.com Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.