Australian Open | Musetti si ritira per infortunio Djokovic in semifinale Sinner-Shelton 1-0

Lorenzo Musetti si è ritirato ai quarti degli Australian Open a causa di un infortunio alla coscia. Dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic, l'azzurro ha dovuto lasciare il campo, lasciando strada al serbo che ora si prepara per le semifinali. Nel frattempo, Jannik Sinner ha superato Shelton 1-0 e prosegue la sua corsa nel torneo.

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida (in corso) tra Jannik Sinner e Ben Shelton (6-3 il primo set per l'altoatesino dopo 50 minuti). Sinner ha incontrato Shelton 8 volte, vincendo in 7 occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale. Sinner-Shelton 1-0 Approfondimenti su Australian Open Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale. In campo Sinner Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare dai quarti di finale degli Australian Open a causa di un infortunio alla coscia. Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinale Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open nei quarti di finale contro Novak Djokovic. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Musetti si ritira in lacrime dopo due set divini con Djokovic: gli highlights; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026; Australian Open, Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic: quando si giocano i quarti; Australian Open, Musetti si fa male sul più bello: arriva il ritiro avanti 2 set a 0 contro Djokovic. Attesa per Sinner-Shelton. Australian Open: Musetti si ritira per infortunio, Djokovic in semifinaleAGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia ch ... msn.com Musetti avanti due set si ritira, in semifinale va DjokovicPer l'azzurro problema muscolare alla coscia sul 6-4 6-3 1-3. Toscano: 'Stavo giocando il miglior tennis della vita, uscire così è doloroso'. L'azzurro dopo il ritiro a Melbourne: 'non capisco motivo ... ansa.it Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic resterà nella memoria per il dramma sportivo e l’incredibile fair play andato in scena sulla Rod Laver Arena. In un match che l’azzurro stava dominando, un infortunio improvvis - facebook.com facebook #Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.